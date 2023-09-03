Барселона - предпоследняя по трансферным тратам в Ла Лиге

При этом состав каталонцев пополнили пять человек.

Барселона заняла предпоследнее время по потраченным средствам в это трансферное окно в Ла Лиге, пишет Diario Sport.

Отметим, что летом состав каталонцев пополнили пять игроков - Жоау Канселу и Жоау Феликс пришли в аренду, Иньиго Мартинес и Илкай Гюндоган - свободными агентами, и только за Ориоля Ромеу клуб заплатил 3.4 млн евро.

На последнем месте по траснферным тратам оказался Атлетик из Бильбао, который вовсе не тратил деньги в это трансферное окно.

А место над Барселоной занимает Кадис, который потратил на 100 тысяч евро больше, чем каталонцы.

Первый же по тратам в лиге Реал Мадрид. "Сливочные" потратили 130 млн евро, подписав Беллингема, Гарсию и Хоселу. На второй строчке Альмерия (38 млн евро), третий - Атлетико (35 млн евро).

Ранее также сообщалось, что Беллингем установил необычное достижение.

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