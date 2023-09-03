Беллингем установил необычное достижение

Хавбек вписал себя в историю английского футбола.

Полузащитник Джуд Беллингем невероятно стартовал в Реале, отличившись в четырех первых матчах за новый клуб.

Благодаря этому Джуд вписал свое имя в историю английского футбола. Об этом сообщает Twitter-аккаунт OptaJoe.

Футболист стал самым молодым англичанином, по крайней мере с сезона-1992/93, который забивал в шести матчах топ-5 лиг подряд.

Отметим, что помимо пяти голов в четырех матчах за "сливочных", хавбек успел отметиться в двух последних играх за Боруссию Дортмунд, где выступал до завершения прошлого сезона.

Ранее Беллингем повторил достижение Криштиану Роналду.