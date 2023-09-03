iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Беллингем установил необычное достижение

Хавбек вписал себя в историю английского футбола.
Сегодня, 13:56
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем

Полузащитник Джуд Беллингем невероятно стартовал в Реале, отличившись в четырех первых матчах за новый клуб.

Благодаря этому Джуд вписал свое имя в историю английского футбола. Об этом сообщает Twitter-аккаунт OptaJoe.

Футболист стал самым молодым англичанином, по крайней мере с сезона-1992/93, который забивал в шести матчах топ-5 лиг подряд.

Отметим, что помимо пяти голов в четырех матчах за "сливочных", хавбек успел отметиться в двух последних играх за Боруссию Дортмунд, где выступал до завершения прошлого сезона.

Ранее Беллингем повторил достижение Криштиану Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Боруссия Дортмунд Реал Мадрид джуд беллингем

Статьи по теме

Анчелотти сделал прогноз на результативность Беллингема в этом сезоне Анчелотти сделал прогноз на результативность Беллингема в этом сезоне
Реал - Хетафе 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании Реал - Хетафе 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Беллингем повторил достижение Роналду Беллингем повторил достижение Роналду
Верняев добыл первую медаль после отбытия дисквалификации Верняев добыл первую медаль после отбытия дисквалификации
Помочь журналистам

Видео

Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина15:56
Днепр-1 - ЛНЗ 0:0 Видео лучших моментов матча чемпионата Украины
15:40
Форвард Металлиста 1925: Эта неделя получилась очень напряженной
Европа15:34
Барселона - предпоследняя по трансферным тратам в Ла Лиге
Европа15:15
Защитник Челси ответил на критику фан-аккаунта клуба
Футбол15:13
Центральный матч тура в Ла Лиге перенесли на неопределенный срок
Украина14:54
Ворота на замке: Днепр-1 не сумел обыграть ЛНЗ
Футбол14:49
Венгерский клуб подписал центрбэка, которым интересовалось Динамо
Бокс14:29
Бывший чемпион мира по боксу высказался о потенциальном бое Усик - Фьюри
Европа14:19
Отношения испорчены: Барселона негодует из-за попыток Ман Сити переманить юных талантов клуба
Европа13:56
Беллингем установил необычное достижение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK