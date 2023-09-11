Гармаш дебютировал за Осиек мощным хайлайтом
Украинец спас команду от пропущенного мяча.
Хавбек Денис Гармаш дебютировал за свой новый клуб Осиек.
Украинец впервые вышел в составе новой команды в товарищеском матче против Академии Пушкаш (1:1).
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Игрок появился на поле на 58-й минуте, не сумев во время игры отличиться результативными действиями, но зато футболист спас ворота от пропущенного мяча. Гармаш в падении через себя вынес мяч с линии ворот.
Напомним, 33-летний полузащитник перебрался в хорватский клуб на правах свободного агента.
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