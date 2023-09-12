Американская компания близка к приобретению Эвертона Миколенко

Примечательно, что эта же компания владеет клубом другого украинца.

Американская компания 777 Partners,,штаб-квартира которой находится в Майами, близка к заключению сделки по приобретению Эвертона, сообщает Sky Sports.

Инвесторы вели переговоры с мажоритарным акционером Эвертона Фархадом Мошири после того, как стало известно о том, что нью-йоркская группа MSP Sports Capital расторгла свое эксклюзивное соглашение с Мошири.

777 Partners уже владеют такими клубами, как Севилья, Герта, Стандард и Дженоа, за которую выступает Руслан Малиновский.

Стоит отметить, что фанаты Стандарда провели акцию протеста во время последнего матча команды, раскритиковав своих владельцев.

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Сообщается, что 777 Partners полностью завладеют "ирисками", как только будут выполнены все требования Английской Премьер-лиги, что может занять несколько месяцев.

Напомним, что в нынешнем сезоне команда Виталия Миколенко набрала всего одно очко в стартовых турах АПЛ, занимая 18-е место в таблице.

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