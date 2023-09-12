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Украина U-21 - Северная Ирландия U-21 1:0: обзор матча и результат игры 11.09.2023

"Желто-синие" добыли заслуженные три очка в первой игре квалификации.
Сегодня, 21:26
Молодежная сборная Украины / УАФ
Молодежная сборная Украины / УАФ

Во вторник, 12 сентября, в Попраде (Словакия) состоялся стартовый матч молодежной сборной Украины в отборе на чемпионат Европы 2025 года.

Первым оппонентом подопечных Унаи Мельгосы стали одногодки из Северной Ирландии.

На протяжении всего поединка "желто-синие" владели инициативой, создав в разы больше моментов, чем их соперник. И хотя долгое время счет оставался неизменным, за 20 минут до конца встречи Украина сумела выйти вперед.

Виталий Роман отдал пас на Илью Квасницу, который в касание перевел мяч на Игоря Краснопира. Форвард Оболони покатил мяч под удар Роману, а тот из пределов штрафной пробил по воротам. С помощью небольшого рикошета мяч влетел в сетку.

В оставшееся время команды ничего опасного для ворот не создали, доведя матч до логического конца. В итоге украинская молодежка начала квалификацию ЧЕ-2025 с минимальной победы.

Следующий поединок состоится 12 октября, соперником Украины станет Люксембург.

Статистика матча Украина U-21 - Северная Ирландия U-21 отбора ЧЕ-2025

Украина U-21 - Северная Ирландия U-21 1:0
Гол: Роман, 70.

Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 9 - 3
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 4 - 9
Атаки: 160 - 96

Украина U-21: Нещерет - Роман, Салюк, Батагов, Смоляков - Ярмолюк (Павлюк, 89), Бражко, Рубчинский - Брагару, Вьюнник (Краснопир, 68), Волошин (Квасница, 58).

Северная Ирландия U-21: МакМаллан - МакКлелланд, Фогарти (МакКосленд, 84), Стюарт, Форбс - Маршалл (Макки, 68), МакДоннелл, Джонстон - МакГакин (Аллен, 84), Келли (Девлин, 75), МакКирнан (Глинн, 75).

Предупреждение: Маршалл.

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