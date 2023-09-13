Аутсайдер Серии А подписал сына экс-игрока сборной Аргентины
Хуан Мануэль Крус стал футболистом Вероны.
Аргентинский нападающий Хуан Мануэль Крус сменил клубную прописку.
24-летний исполнитель стал футболистом итальянской Вероны. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Контракт с игроком рассчитан до 2027 года. Финансовые детали не раскрываются.
Ранее Хуан Мануэль Крус выступал за аргентинский Банфилд.
Также стоит отметить, что он является сыном Хулио Круса, который в течении длительного срока своей карьеры выступал за миланский Интер.
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