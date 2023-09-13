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Аутсайдер Серии А подписал сына экс-игрока сборной Аргентины

Хуан Мануэль Крус стал футболистом Вероны.
Сегодня, 12:50
Хуан Мануэль Крус / hellasverona.it
Хуан Мануэль Крус / hellasverona.it

Аргентинский нападающий Хуан Мануэль Крус сменил клубную прописку.

24-летний исполнитель стал футболистом итальянской Вероны. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Контракт с игроком рассчитан до 2027 года. Финансовые детали не раскрываются.

Ранее Хуан Мануэль Крус выступал за аргентинский Банфилд.

Также стоит отметить, что он является сыном Хулио Круса, который в течении длительного срока своей карьеры выступал за миланский Интер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аргентина верона

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