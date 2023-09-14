ФИФА огласила претендентов на звание лучшего тренера года

За престижную награду поборются пять специалистов.

Названы претенденты на звание лучшего тренера года / fifa.com

ФИФА огласила список номинантов на приз The Best лучшему тренеру 2023 года.

На награду от Международной федерации футбола претендует пять специалистов.

Номинанты на премию The Best Men’s Coach от ФИФА:

Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)

Симоне Индзаги (Интер Милан)

Анге Постекоглу (Селтик/Тоттенхэм)

Лучано Спаллетти (Наполи/сборная Италии)

Хави (Барселона)

Проголосовать за лучшего тренера года можно на официальном сайте ФИФА.

Действующим обладателем награды является Лионель Скалони, выигравший со сборной Аргентины чемпионат мира-2022 в Катаре.

Отметим, также ФИФА огласила список претендентов на звание лучшего игрока 2023 года.

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