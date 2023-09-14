Четыре игрока Реала арестованы за распространение видео сексуального содержания с несовершеннолетней

Гражданская гвардия Испании арестовала четырех игроков мадридского Реала по подозрению в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетней.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial, на данный момент под следствием пребывают футболист Кастильи и три представителя Реал Мадрид C.

Имена игроков не разглашаются, но отмечается, что в скандале могут быть замешаны и другие футболисты "сливочных", в том числе и представители первой команды.

Расследование начала полиция города Лас-Пальмас после того, как мать несовершеннолетней девушки подала заявление, что один из подозреваемых записал видео сексуального содержания с участием ее дочери, а затем распространил его.

Реал на своем официальном сайте уже отреагировал на скандальную ситуацию, заявив, что осведомлен об аресте своих игроков и примет соответствующие меры, когда получит подробную информацию.

Ранее сообщалось, что бывший скаут Реала сомневается в возрасте одного из главных клубных талантов.

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