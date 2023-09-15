Чемпион мира 2006 года возглавит Лион

Фабио Гроссо будет тренировать команду, которой отдал два года своей игровой карьеры.

Несколькими днями ранее Лион объявил об увольнении Лорана Блана с поста главного тренера.

"Ткачи" ужасно начали нынешний сезон, заработав всего одно очко в стартовых четырех турах Лиги 1, в результате чего они занимают последнее место таблицы.

Как сообщает Николо Скира, французский клуб уже определился с преемником Блана - им станет чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Гроссо.

Итальянец приедет на следующий матч своей будущей команды против Гавра, который состоится в воскресенье, 17 сентября. А на следующий день он будет представлен в качестве нового главного тренера.

Контракт с 45-летним специалистом будет рассчитан до лета 2025 года. Стоит отметить, что Гроссо выступал за Лион в период с 2007 по 2009 год (78 матчей, 2 гола, 5 ассистов).

Последним местом работы Гроссо был Фрозиноне, вместе с которым он выиграл Серию Б и по итогам сезона-2022/23 вывел команду в Серию А, после чего покинул ее. Ранее он успел поработать тренером в Бари, Вероне, Брешии и Сьоне.

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