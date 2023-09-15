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Левандовски: До Барселоны я был машиной, теперь же я просто человек

Польский форвард признал, что уровень его игры упал по сравнению с тем, что было раньше.
Сегодня, 12:35
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Несмотря на два гола и один ассист в четырех матчах за Барселону на старте сезона, Роберт Левандовски попадает под критику фанатов, которые отмечают слабую игру и реализацию форварда.

По словам 35-летнего поляка, на фоне всех трансферов лета, он и не планировал уезжать в один из саудовских клубов.

"Сейчас я даже не думаю о переезде в Саудовскую Аравию. Я очень счастлив в Барселоне, в городе и клубе. Как человек, я счастлив", - цитирует Роберта AS.

Однако Левандовски осознает тот факт, что он уже не тот, что был раньше, как в свои лучшие времена.

"До Барселоны я был чем-то вроде машины, здесь я стал более человечным. У меня еще есть два года по контракту с опцией продления".

"До пандемии коронавируса идея о МЛС прочно сидела у меня в голове. Но почему-то потом я передумал. После главы в Барселоне такое трудно себе представить".

Напомним, что Барселона на данный момент превышает потолок зарплат, который ей установила Ла Лига.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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