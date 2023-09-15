ПСЖ близок к продаже загубленного таланта в катарский чемпионат

Атакующий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер сменит клубную прописку. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

29-летний немец продолжит карьеру в стане Аль-Ахли. Катарский клуб выложит за футболиста чуть более 20 млн евро, подписав с ним контракт на два года.

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Напомним, Дракслер перешел в ПСЖ из Вольфсбурга в 2017 году за 36 млн евро, проведя за это время шесть сезонов в системе парижского клуба.

Прошлую кампанию хавбек провел в аренде в Бенфике, где за десять матчей сумел забить всего один гол.

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