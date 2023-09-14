ПСЖ потерял летнего новичка из-за травмы

Марко Асенсио получил повреждение в матче за сборную Испании.

Тренерский штаб ПСЖ в ближайшие недели не сможет рассчитывать на вингера Марко Асенсио.

27-летний футболист получил травму ноги в недавнем матче сборной Испании против Грузии (7:1) в квалификации Евро-2024 и вернулся в клуб с повреждением.

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Как сообщает официальный сайт парижан, испанский вингер будет находиться в лазарете минимум до конца этого месяца.

Напомним, что Асенсио летом покинул мадридский Реал в статусе свободного агента и присоединился к ПСЖ, подписав контракт до июня 2026 года. В составе французской команды испанец провел в этом сезоне три матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что полузащитник ПСЖ Марко Верратти перешел в катарский клуб.

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