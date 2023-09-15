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Почеттино доволен тем, что Челси остался без еврокубков

Аргентинец обосновал свои слова.
Сегодня, 17:55
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о том, что клуб не участвует в еврокубках.

"Так лучше для нас. Сейчас у нас небольшой состав из-за травм. Важно, что теперь мы сможем восстановиться и стать конкурентоспособными.

Обычно Челси попадает в Лигу чемпионов, но сейчас не в моих силах изменить эту реальность".

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"Наверняка мы будем участвовать в еврокубках в следующем сезоне", – сказал аргентинец в интервью BBC.

Напомним, по итогам прошлого сезона Челси занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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