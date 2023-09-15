Тен Хаг вновь выступил в защиту Магуайра

Нидерландец недоволен тем, как относятся к игроку.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал оскорбления в адрес защитника Харри Магуайра.

"Я много раз говорил, что это неуважительно, он этого не заслуживает. Харри – отличный игрок и выдал много замечательных матчей.

Он должен блокировать критику, продолжая показывать хорошие результаты".

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"Это неоправданно. У него была отличная карьера, и у него еще все впереди", – сказал нидерландец в интервью BBC.

В текущем сезоне на счету защитника сборной Англии всего один матч в рамках АПЛ.

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