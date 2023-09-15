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Барселона намерена усилиться бельгийским талантом

Вермерен попал в сферу интересов каталонцев.
Сегодня, 18:54
Артур Вермерен / Getty Images
Артур Вермерен / Getty Images

Полузащитник Антверпена Артур Вермерен может продолжить карьеру в Барселоне. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Скауты каталонцев трижды были на матчах бельгийской команды, а также в стане "сине-гранатовых" изучают все выступлению футболиста, просматривая записи.

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На футболиста также претендуют Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Брайтон и Аякс. Сумма потенциальной сделки оценивается до 20 млн евро.

В текущем сезоне на счету 18-летнего бельгийца пять матчей в рамках местного чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона антверпен

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