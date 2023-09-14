Барселона превышает лимит зарплат Ла Лиги на более чем 200 миллионов

Даже всем известные рычаги никак не повлияют на ситуацию с зарплатами футболистов.

В испанской Ла Лиге действует потолок зарплат, который клубы стараются соблюдать.

Как сообщает COPE, у Барселоны возникли проблемы с тем, чтобы попасть в рамки данного потолка.

По информации издания, после всех летних трансферов каталонцы на 225 миллионов евро превышают свой лимит, установленный на отметке в 270 миллионов.

На данный момент зарплатная ведомость лишь одной основной команды составляет 405 миллионов. А вместе с другими секциями эта сумма достигает 495 миллионов.

Примечательно, что у мадридского Реала ситуация обратная: у "сливочных" осталось еще 242 миллиона под потолком зарплат, который установлен на отметке 727 миллионов. Ныне "королевский клуб" тратит на зарплаты 485 миллионов.

Напомним, что Барселона объявила о новой структуре руководства клуба, где нашлось место двум бывшим игрокам "сине-гранатовых".

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