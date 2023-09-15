Экс-игрок Челси: Я не знаю половины игроков, которые сейчас играют в клубе
Бывший футболист лондонского Челси Асмир Бегович высказался о том, что сейчас происходит в стане "синих".
Босниец заявил, что клуб проводит глупую трансферную политику. В частности, Бегович считает, что надо было купить Деклана Райса, а не Мойзеса Кайседо или Энцо Фернандеса.
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"Если вы тратите 115 миллионов фунтов на Кайседо, то, конечно, можете потратить и 120 млн на Райса?
Я не знаю Деклана лично. Я не говорю, что он не хочет играть за Арсенал, но, положа руку на сердце, я думаю, что он хотел бы перейти в Челси.
Смотришь на некоторых игроков Челси и думаешь: "Как Деклан пошел куда-то еще?". Такие игроки в прошлом переходили в Челси, то есть игроки в расцвете сил.
Я смотрю футбол как сумасшедший и не знаю половины этих игроков. Для меня это странно, очень странно. Я не вижу, как строится команда, все эти разговоры о переходном периоде - отговорка.
Я не говорю, что мне не нравится Энцо Фернандес, но если мы собираемся потратить 230 млн на Кайседо и его, то я бы предпочел Деклана Райса любому из этих игроков", - сказал
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