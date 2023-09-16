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Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 обзор и результат матча 16.09.2023

"Горожане" добыли пять побед кряду.
Сегодня, 19:22
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В субботу, 16 сентября, в рамках пятого тура чемпионата Англии Вест Хэм принимал Манчестер Сити. Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.

Сначала "молотобойцы" ошарашили своего именитого соперника голом Джеймса Уорд-Проуза, однако счастье хозяев закончилось уже на первой минуте второго тайма. Жереми Доку красиво разобрался с соперниками в штрафной, отравив мяч в угол.

Позднее Манчестер Сити вышел уже вперед. Хулиан Альварес изящно перекинул защитников, а Бернарду Силва переправил мяч в ворота.

Поставить точку решился Эрлинг Холанд, которому весь матч не везло на завершающей стадии, однако свой гол он все же забил.

Статистика матча чемпионата Англии Вест Хэм - Манчестер Сити

Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3

Голы: Уорд-Проуз, 36 - Доку, 46, Силва, 76, Холанд, 86

Ожидаемые голы (xG): 0.84 - 3.41
Владение мячом: 31% - 69%    
Удары: 6 - 29     
Удары в створ: 3 - 15

Вест Хэм: Ареоля, Цоуфал (Керер, 87), Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек (Ингз, 87), Лукас Пакета, Альварес (Бенрахма, 68), Боуэн, Антонио (Кудус, 67).

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол (Аке, 90), Бернарду Силва (Бобб, 90), Родри, Фоден (Матеуш Нунеш, 67), Доку (Серхио Гомес, 90), Холанд (Льюис, 90), Альварес.

Предупреждения: Альварес (38), Гвардиол (45), Соучек (79), Родри (89), Лукас Пакета (90).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Вест Хэм АПЛ

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