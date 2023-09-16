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Барселона готова следующим летом усилиться лидером Баварии

Каталонцы нацелились на Киммиха.
Сегодня, 19:51
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Барселона хочет усилить центр поля полузащитником Баварии Йозуа Киммихом. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонцы планируют следующим летом подписать немецкого футболиста. Данный трансфер возможен, если игрок не подпишет новое соглашение с мюнхенским клубом.

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"Сине-гранатовые" недавно пытались договориться о переходе 28-летнего хавбека, однако Бавария категорически отказалась расставаться со своими лидером. Сам Киммих хотел бы перебраться в Испанию.

В текущем сезоне на счету немца два ассиста в четырех матчах Бундеслиги.

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