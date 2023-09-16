Фанаты высмеяли Месси за рекламу "худшей пиццы в мире"
Фанаты в соцсетях шокированы ужином аргентинца.
Нападающий Интер Майами Лионель Месси уже активно рекламирует рестораны в США.
Аргентинец в инстаграме опубликовал видео, на котором похвастался пиццой в исполнении одного из местных заведений.
На различных форумах фанаты активно обсуждают исполнение известного итальянского блюда, негодуя из-за огромного количества помидоров и других ингредиентов.
Пользователи нарекли данную пиццу "худшей, что когда-либо видели в мире", а также "издевательством над едой".
Ранее сообщалось, что Месси засветился на презентации нового айфона.
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