Фанаты высмеяли Месси за рекламу "худшей пиццы в мире"

Нападающий Интер Майами Лионель Месси уже активно рекламирует рестораны в США.

Аргентинец в инстаграме опубликовал видео, на котором похвастался пиццой в исполнении одного из местных заведений.

На различных форумах фанаты активно обсуждают исполнение известного итальянского блюда, негодуя из-за огромного количества помидоров и других ингредиентов.

Пользователи нарекли данную пиццу "худшей, что когда-либо видели в мире", а также "издевательством над едой".

Ранее сообщалось, что Месси засветился на презентации нового айфона.

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