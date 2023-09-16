Дженоа - Наполи 2:2 обзор и результат матча чемпионата Италии 16.09.2023

"Грифоны" с выходом на поле украинца перестали играть.

В субботу, 16 сентября, в рамках четвертого тура чемпионата Италии Дженоа встречалась с Наполи. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

"Грифоны" шокировали своего оппонента на 40-й минуте. Маттиа Бани точным ударом вывел свою команду вперед.

Во второй половине игры Дженоа вновь забила чемпиону Серии А, однако Наполи сумел собраться с силами и дважды огорчить соперника, вырвав один балл.

Отметим, украинских хавбек "грифонов" Руслан Малиновский вышел на поле на 75-й минуте, не отличившись за выделенное ему время результативными действиями.

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Статистика матча чемпионата Италии Дженоа - Наполи

Дженоа - Наполи 2:2

Голы: Бани, 40, Ретеги, 56 - Распадори, 76, Политано, 84

Ожидаемые голы (xG): 1.11 - 0.51

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 8 - 12

Удары в створ: 3 - 4

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