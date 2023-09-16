Дженоа - Наполи 2:2 обзор и результат матча чемпионата Италии 16.09.2023
В субботу, 16 сентября, в рамках четвертого тура чемпионата Италии Дженоа встречалась с Наполи. Матч завершился вничью со счетом 2:2.
"Грифоны" шокировали своего оппонента на 40-й минуте. Маттиа Бани точным ударом вывел свою команду вперед.
Во второй половине игры Дженоа вновь забила чемпиону Серии А, однако Наполи сумел собраться с силами и дважды огорчить соперника, вырвав один балл.
Отметим, украинских хавбек "грифонов" Руслан Малиновский вышел на поле на 75-й минуте, не отличившись за выделенное ему время результативными действиями.
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Статистика матча чемпионата Италии Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи 2:2
Голы: Бани, 40, Ретеги, 56 - Распадори, 76, Политано, 84
Ожидаемые голы (xG): 1.11 - 0.51
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 8 - 12
Удары в створ: 3 - 4
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