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"Очень хороший день для Трубина": Тренер Бенфики оценил дебют украинского голкипера

Украинец впервые сыграл за лиссабонцев, а команда одержала победу.
Сегодня, 08:59
Анатолий Трубин / slbenfica.pt
Анатолий Трубин / slbenfica.pt

Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт оценил игру украинского голкипера Анатолия Трубина в его первом матче в составе лиссабонской команды.

Украинец дебютировал за "орлов" в поединке чемпионата Португалии с Визелой, пропустил с пенальти, но команда одержала победу со счетом 2:1.

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"Он очень хороший вратарь с большим потенциалом. Мы уверены в нем, но когда игрок приезжает в конце предсезонной подготовки, всегда трудно решить, когда дать ему играть.

Мы предоставили ему несколько недель, чтобы привыкнуть к партнерам по команде, обрести уверенность и набрать форму. В первых матчах я ставил Самуэла Соареша, который также проявил себя хорошо, поэтому я считаю, у нас отличный выбор на позиции вратаря.

Сейчас было самое время поставить на игру Трубина. У него было не так много работы, но он очень хорошо владел мячом. Ему было очень важно сыграть, ведь когда ты играешь, то становишься частью команды. Это был очень хороший день для Трубина, мы счастливы", - приводит слова Шмидта официальный сайт Бенфики.

Отметим, что за дебютный матч Трубин получил самые низкие оценки среди игроков основы Бенфики.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Анатолий Трубин

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