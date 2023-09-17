Почеттино: По отношению к молодым игрокам необходимо быть терпеливым

Наставник Челси отметил, что тем талантливым игрокам, которые находятся в клубе нужно время.

Рулевой лондонского Челси Маурисио Почеттино высказался о развитии молодых талантов клуба.

По словам Почеттино, футболистам нужно давать время и терпеть их неудачи.

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Игроки - не машины. Например, Реал заплатил большие деньги за одного футболиста, его звали Зинедин Зидан. Он был выдающимся игроком, но через года после подписания болельщики Реала сказали бы: "Кого мы купили?".

Зидан начал играть на высоком уровне через 7-8 месяцев, ему было 26-27 лет. Когда вы подписываете игрока, которому 18, 19, 20, 21 год, будьте терпеливыми и дайте ему время", - сказал Почеттино.

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