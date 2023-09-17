iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг - о провальном старте МЮ в АПЛ: Не можем обвинять кого-то

Нидерландец считает, что манкунианцы сами виноваты в своих провалах и сами должны все исправить.
Сегодня, 12:57
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Рулевой Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о не удачном старте клуба в АПЛ. 

По словам специалиста, манкунианцы сами виноваты в своих бедах.

Читай также: Манчестер Юнайтед показал худший старт в АПЛ более чем за 30 лет

"Мы должны прибавлять - как команда в целом, так и каждый в отдельности. Надо уметь справляться с такими сложными моментами, как сейчас у нас, а у нас пока что этого не получается. Но в прошлом сезоне мы показали свою стойкость и решительность, в том числе с точки зрения обороны.

Вы видели, что было в матче с Арсеналом (1:3)? Вы видели, что было в матче с Тоттенхэмом (0:2)? Они могли сложиться иначе.

Мы должны сами все исправить, нельзя обвинять кого-то еще. Мы должны действовать лучше, настойчивее стремиться к победе", - заявил тен Хаг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед показал худший старт в АПЛ более чем за 30 лет Манчестер Юнайтед показал худший старт в АПЛ более чем за 30 лет
Брайтон де Дзерби уверенно справился с Манчестер Юнайтед Брайтон де Дзерби уверенно справился с Манчестер Юнайтед
Барселона может арендовать скандального вингера Манчестер Юнайтед Барселона может арендовать скандального вингера Манчестер Юнайтед
Тен Хаг вновь выступил в защиту Магуайра Тен Хаг вновь выступил в защиту Магуайра
Помочь журналистам

Видео

Трубин дебютировал за Бенфику и пропустил с пенальти: обзор матча чемпионата Португалии
Трубин дебютировал за Бенфику и пропустил с пенальти: обзор матча чемпионата Португалии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа13:32
ПСЖ летом отказался от приобретения Беллингема
Европа12:57
Тен Хаг - о провальном старте МЮ в АПЛ: Не можем обвинять кого-то
Лига Чемпионов12:55
Шахтер - Порту: прогноз на матч Лиги чемпионов
Украина12:50
ЛНЗ - Рух: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа12:11
Арсенал хочет продлить контракт с Зинченко и еще двумя футболистами
Европа11:44
Сикан мог перейти в датский топ-клуб
Украина11:25
ЛНЗ - Рух, Днепр-1 - Колос, Кривбасс - Верес: где смотреть матчи седьмого тура УПЛ
Теннис11:18
Калинина сыграет с американской теннисисткой на старте турнира в Мексике
Украина11:15
Кривбасс - Верес: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
11:00
Симеоне - о разгроме от Валенсии: Это была худшая игра с момента моего прихода в клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK