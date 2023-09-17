Тен Хаг - о провальном старте МЮ в АПЛ: Не можем обвинять кого-то

Нидерландец считает, что манкунианцы сами виноваты в своих провалах и сами должны все исправить.

Рулевой Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о не удачном старте клуба в АПЛ.

По словам специалиста, манкунианцы сами виноваты в своих бедах.

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"Мы должны прибавлять - как команда в целом, так и каждый в отдельности. Надо уметь справляться с такими сложными моментами, как сейчас у нас, а у нас пока что этого не получается. Но в прошлом сезоне мы показали свою стойкость и решительность, в том числе с точки зрения обороны.

Вы видели, что было в матче с Арсеналом (1:3)? Вы видели, что было в матче с Тоттенхэмом (0:2)? Они могли сложиться иначе.

Мы должны сами все исправить, нельзя обвинять кого-то еще. Мы должны действовать лучше, настойчивее стремиться к победе", - заявил тен Хаг.

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