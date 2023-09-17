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Полузащитник Атлетико выбыл на полгода из-за травмы

Лемар не поможет своей команде долгое время.
Сегодня, 17:25
Тома Лемар / Getty Images
Тома Лемар / Getty Images

Полузащитник Атлетико Тома Лемар выбыл на длительный срок из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Французский футболист был заменен в матче против Валенсии (0:3) после полученного повреждения. Игрока уносили на носилках.

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У Лемара был выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Игрок совсем скоро перенесет операцию, после чего пройдет реабилитацию, которая составляет около 5-6 месяцев.

В текущем сезоне на счету хавбека три матча в рамках Ла Лиги, в которых он не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Тома Лемар

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