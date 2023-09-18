Неймар снова получил травму

Нападающий Аль-Хиляля Неймар не сыграет в матче первого тура азиатской Лиги чемпионов с Навбахором. Об этом сообщает Goal.

31-летний бразилец получил ушиб в дебютной игре за Аль-Хилаль в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

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Ранее футболист пропустил четыре матча из-за мышечных проблем.

Напомним, Неймар этим летом подписал двухлетний контракт клубом из Саудовской Аравии с зарплатой около 100 миллионов евро за сезон и рядом льгот, а ПСЖ получил за него 90 миллионов евро.

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