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Неймар снова получил травму

Бразилец пропустит ближайший матч.
Сегодня, 09:21
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий Аль-Хиляля Неймар не сыграет в матче первого тура азиатской Лиги чемпионов с Навбахором. Об этом сообщает Goal.

31-летний бразилец получил ушиб в дебютной игре за Аль-Хилаль в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

Читай также: Неймар отметился голевой передачей в дебютном матче за Аль-Хиляль

Ранее футболист пропустил четыре матча из-за мышечных проблем.

Напомним, Неймар этим летом подписал двухлетний контракт клубом из Саудовской Аравии с зарплатой около 100 миллионов евро за сезон и рядом льгот, а ПСЖ получил за него 90 миллионов евро. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Аль-Хиляль

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