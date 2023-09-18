Хави: Нужно доказать, что в Лиге чемпионов Барселона готова конкурировать с кем угодно

Главный тренер Барселоны Хави поделился ожиданиями от предстоящего старта Лиги чемпионов.

"В прошлом году нам не повезло с жеребьевкой, группа была очень сложной. В этом сезоне нужно доказывать. Завтра мы сыграем против чемпиона Бельгии, это очень хорошая команда. Нужно доказать, что в Лиге чемпионов мы готовы конкурировать с кем угодно.

Игрокам легко, они очень вовлечены в подготовку к этому турниру. Это видно по их лицам. Пусть наслаждаются. Мы обещаем болельщикам, что будем работать и жертвовать собой, чтобы подарить им удовольствие, как в субботу. Хотим, чтобы такие результаты стали стабильными. В этой игре команда и болельщики проявили себя на 10 из 10".

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"У меня нет ощущения, что Барса потеряла статус. Когда мы приезжали к Баварии и Интеру, я замечал, что к нам относятся с уважением. Да, мы должны выигрывать больше, но в прошлом году мы победили в Ла Лиге. Нужно сделать шаг вперед в Лиге чемпионов, которую мы не выигрывали с 2015 года", – сказал Хави в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, во вторник, 19 сентября, состоится матч первого тура Лиги чемпионов Барселона - Антверпен.

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