Есть другой фаворит: Нагельсманн может стать временным тренером сборной Германии

Немецкий футбольный союз рассматривает вариант, при котором через год у нее снова будет новый тренер - один из топовых специалистов мира.

Юлиан Нагельсманн, который до сих пор остается на контракте с Баварией, считается главным фаворитом, чтобы стать новым главным тренером сборной Германии.

Но у Немецкого футбольного союза (НФС) есть более желаемый кандидат, который сейчас недоступен. А потому НФС может пойти на определенную схему.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Abendzeitung, Нагельсманн может взять на себя управление немецкой сборной лишь до конца чемпионата Европы 2024 года.

После домашнего турнира 36-летний специалист вернется к работе в клубном футболе, а НФС постарается договориться с Юргеном Клоппом. Контракт немца с Ливерпулем действует до лета 2026 года.

Напомним, что в недавнем товарищеском матче сборных Германии и Франции травму получил Илкай Гюндоган.

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