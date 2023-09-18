Есть другой фаворит: Нагельсманн может стать временным тренером сборной Германии
Юлиан Нагельсманн, который до сих пор остается на контракте с Баварией, считается главным фаворитом, чтобы стать новым главным тренером сборной Германии.
Но у Немецкого футбольного союза (НФС) есть более желаемый кандидат, который сейчас недоступен. А потому НФС может пойти на определенную схему.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Abendzeitung, Нагельсманн может взять на себя управление немецкой сборной лишь до конца чемпионата Европы 2024 года.
После домашнего турнира 36-летний специалист вернется к работе в клубном футболе, а НФС постарается договориться с Юргеном Клоппом. Контракт немца с Ливерпулем действует до лета 2026 года.
Напомним, что в недавнем товарищеском матче сборных Германии и Франции травму получил Илкай Гюндоган.
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