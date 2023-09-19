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Барселона намерена сегодня провернуть еще один трансфер

Матч против Антверпена имеет особое значение.
Сегодня, 12:58
Артур Вермерен / Getty Images
Артур Вермерен / Getty Images

Барселона сегодня начнет переговоры по переходу Артура Вермерена, утверждает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб сегодня встречается с Антверпеном в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Барса как раз нацелена на одного из игроков бельгийского клуба.

Перед матчем руководство каталонцев встретится с руководством Антверпена, чтобы обсудить трансфер Вермерена, которого видят основным опорником клуба в будущем.

Кроме того представители Барсы переговорят с агентом игрока и самим Артуром. А уже после матч станет первой, скажем так, боевой проверкой игрока.

Бельгийский клуб оценивает игрока в 20 млн евро, и если хавбек даст согласие на переход, устное соглашение может быть заключено в ближайшие дни.

С полным расписанием матчей первого тура Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона антверпен

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