Барселона намерена сегодня провернуть еще один трансфер

Барселона сегодня начнет переговоры по переходу Артура Вермерена, утверждает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб сегодня встречается с Антверпеном в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Барса как раз нацелена на одного из игроков бельгийского клуба.

Перед матчем руководство каталонцев встретится с руководством Антверпена, чтобы обсудить трансфер Вермерена, которого видят основным опорником клуба в будущем.

Кроме того представители Барсы переговорят с агентом игрока и самим Артуром. А уже после матч станет первой, скажем так, боевой проверкой игрока.

Бельгийский клуб оценивает игрока в 20 млн евро, и если хавбек даст согласие на переход, устное соглашение может быть заключено в ближайшие дни.

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