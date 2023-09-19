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Защитник Реала пропустит мадридское дерби

Карвахаль сможет вернуться лишь на следующей неделе.
Сегодня, 13:55
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Дани Карвахаль получил небольшое повреждение и пропустит ближайшие матчи, пишет AS.

Правый защитник мадридцев травмировал ногу и выбыл приблизительно на полторы-две недели.

Это значит, что Карвахаль пропустит матч ЛЧ против берлинского Униона, а также мадридское дерби. Однако есть шанс, что Дани вернется уже на следующей неделе.

В текущем сезолне Карвахаль провел в стартовом составе все пять матчей в рамках Ла Лиги, но результативными действиями не отметился.

Также ранее сообщалось, что у Барселоны большие планы на сегодняшний матч ЛЧ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Дани Карвахаль

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