Защитник Реала пропустит мадридское дерби

Карвахаль сможет вернуться лишь на следующей неделе.

Дани Карвахаль получил небольшое повреждение и пропустит ближайшие матчи, пишет AS.

Правый защитник мадридцев травмировал ногу и выбыл приблизительно на полторы-две недели.

Это значит, что Карвахаль пропустит матч ЛЧ против берлинского Униона, а также мадридское дерби. Однако есть шанс, что Дани вернется уже на следующей неделе.

В текущем сезолне Карвахаль провел в стартовом составе все пять матчей в рамках Ла Лиги, но результативными действиями не отметился.

Также ранее сообщалось, что у Барселоны большие планы на сегодняшний матч ЛЧ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!