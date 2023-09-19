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Наставник Бенфики: Трубин будет играть, он - первый выбор в воротах

Рогер Шмидт подвтердил, что украинец по ходу сезона будет основным голкипером клуба.
Сегодня, 17:51
Рогер Шмідт / Getty Images
Рогер Шмідт / Getty Images

Наставник лиссабонской Бенфики Рогер Шмидт поделился мыслями о вратарской ситуации в клубе.

По словам немецкого специалиста, основным голкипером по ходу сезона будет Анатолий Трубин, а в первых турах он не играл из-за процесса адаптации к команде.

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"Я уже объяснил. Я дал возможность Самуэлю Соарешу показать свой уровень, а Трубину - привыкнуть к Бенфике, адаптироваться к партнерам по команде.

В субботу он провел хорошую игру, у него было не так много работы, но такова судьба вратаря Бенфики, но для него было полезно отыграть 90 минут.

Он будет играть, он - первый выбор в воротах, я доверяю ему, и он готов", - заявил Шмидт.

Отметим, что вратарь сборной Украины дебютировал за "орлов" в прошлом туре чемпионата Португалии в игре против Визелы.

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