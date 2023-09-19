Английский топ-клуб заинтересован в лидере соперника Шахтера по Лиге чемпионов

Артур Вермирен может перейти в Манчестер Юнайтед.

Английский Манчестер Юнайтед заинтересован в услугах одного из самых перспективных полузащитников мира.

Как сообщает издание Daily Mail, "красные дьяволы" хотят приобрести 18-летнего Артура Вермирена из Антверпена, который оценивается в 20 млн евро.

Манкунианцам предстоит столкнуться с конкуренцией Барселоны и Боруссии Дортмунд, которые также попытаются подписать юного бельгийца.

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Отметим, что Вермирен начал активно играть за действующих чемпионов Бельгии еще в прошлом сезоне, а в этом уже считается одним из лидеров команды Марка Ван Боммеля.

Также стоит сказать, что Антверпен является одним из соперников Шахтера на групповом этапе Лиги Чемпионов.

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