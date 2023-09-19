iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Английский топ-клуб заинтересован в лидере соперника Шахтера по Лиге чемпионов

Артур Вермирен может перейти в Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 19:09
Артур Вермирен
Артур Вермирен

Английский Манчестер Юнайтед заинтересован в услугах одного из самых перспективных полузащитников мира.

Как сообщает издание Daily Mail, "красные дьяволы" хотят приобрести 18-летнего Артура Вермирена из Антверпена, который оценивается в 20 млн евро.

Манкунианцам предстоит столкнуться с конкуренцией Барселоны и Боруссии Дортмунд, которые также попытаются подписать юного бельгийца.

Читай также: Манчестер Юнайтед хотел этим летом подписать экс-хавбека Барселоны

Отметим, что Вермирен начал активно играть за действующих чемпионов Бельгии еще в прошлом сезоне, а в этом уже считается одним из лидеров команды Марка Ван Боммеля. 

Также стоит сказать, что Антверпен является одним из соперников Шахтера на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антверпен манчестер юнайтед

Статьи по теме

Кейн рассказал, почему выбрал Баварию вместо Манчестер Юнайтед Кейн рассказал, почему выбрал Баварию вместо Манчестер Юнайтед
Магуайр оказался вне заявки Манчестер Юнайтед на матч с Баварией Магуайр оказался вне заявки Манчестер Юнайтед на матч с Баварией
Амрабат все еще далек от дебюта за МЮ Амрабат все еще далек от дебюта за МЮ
Манчестер Юнайтед хотел этим летом подписать экс-хавбека Барселоны Манчестер Юнайтед хотел этим летом подписать экс-хавбека Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Футбол21:47
РБ Лейпциг успешно стартовал в Лиге чемпионов, победив Янг Бойз
Лига Чемпионов21:40
Ньюкасл чудом сохранил ворота в неприкосновенности в матче против Милана
Футбол21:25
Эмполи Коваленко назначил нового главного тренера
Лига Чемпионов21:09
Степаненко, Судаков и Келси - в старте на матч с Порту
Футбол20:56
Форвард аутсайдера АПЛ: В этом сезоне мы финишируем выше Ливерпуля
Европа20:49
Кейн рассказал, почему выбрал Баварию вместо Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов20:20
Первый гол в новом сезоне Лиги чемпионов забил защитник РБ Лейпциг
Европа20:15
Белик - о разгромном поражении от Порту в ЮЛЧ: Такого результата мы не ожидали
Европа20:10
Интер представил третий комплект: Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа20:07
Интер презентовал третий очень необычный комплект формы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK