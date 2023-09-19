Белик - о разгромном поражении от Порту в ЮЛЧ: Такого результата мы не ожидали

Наставник Шахтера до 19 лет высказался о проигрыше своей команды португальским сверстникам

Главный тренер Шахтера U-19 Алексей Белик поделился мыслями о проигрыше своих подопечных в первом туре группового этапа юношеской Лиги чемпионов от Порту.

По словам украинского специалиста, "драконы" были лучше во многих аспектах игры.

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"Такого результата мы, наверное, не ожидали, но это футбол. У нас есть еще пять матчей, и хотя мы сегодня проиграли, однако не прекратим бороться и уже в следующей игре постараемся показать реакцию.

Если говорить о самой игре, то, конечно, соперник был лучше во многих компонентах, а мы на первых минутах немного боялись играть в футбол. Это в принципе нормальная ситуация, потому что многие из тех ребят, которые сегодня вышли на поле, дебютировали в Юношеской лиге УЕФА.

Одно дело - играть в чемпионате Украины, совсем другое - на уровне Лиги чемпионов. Поэтому я сказал ребятам после матча, что ничего ужасного для нас не произошло, это поражение является лишь одним шагом к их успеху. Мы все еще можем исправить.

Выводы таковы, что, конечно же, мы наделали кучу ошибок, но когда между матчами такой небольшой промежуток времени, то я всегда стараюсь концентрировать внимание команды на наших удачных действиях. И этот случай не станет исключением.

Буду повторять ребятам, что они умеют играть в качественный футбол, что они умеют все на футбольном поле, все только в их головах и что один успешный момент с нашим забитым мячом может всегда перевернуть ситуацию в нашу пользу", - сказал Белик.

Отметим, что сегодня, 19 сентября, в 22:00 по Киеву, в Гамбурге, Германия встретятся взрослые команды этих клубов в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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