Шахтер в сверхрезультативном матче вырвал победу над Болоньей в Юношеской лиге УЕФА

"Горняки" успешно стартовали в турнире, доиграв прерванный поединок с итальянцами.

В четверг, 19 сентября, Шахтер U-19 доиграл гостевой матч против Болоньи в первом туре Юношеской лиги УЕФА, одержав победу со счетом 4:3.

Поединок должен был состояться вчера, но был прерван на первых минутах из-за ливня и перенесен на сегодня.

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Шахтер открыл счет усилиями Виктора Цуканова сразу после возобновления встречи. Болонья отыгралась в середине первого тайма, когда Томмазо Эбоне реализовал пенальти, но на перерыв "горняки" ушли с преимуществом в один мяч после результативного удара Александра Ломаги.

Во второй половине встречи "россоблу" уже сами вышли вперед благодаря голам Алессандро Де Луки и Лоренцо Менегаццо. Тем не менее на 72-й минуте Цуканов счет сравнял, оформив дубль, а на последней минуте основного времени Богдан Трифаненко вырвал победу для Шахтера.

Болонья U-19 - Шахтер U-19 3:4

Голы: Эбоне, 27 (пен.), Де Лука, 50, Менегаццо, 67 - Цуканов, 9, 72, Ломага, 37, Трифаненко, 90

Напомним, что основные команды Болоньи и Шахтера вчера завершили свой матч Лиги чемпионов вничью 0:0. На ISPORT доступно видео лучших моментов поединка.

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