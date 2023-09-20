Фанаты Манчестер Сити: Мы купим Црвену Звезду и сожжем ее

Болельщики "горожан" вступили в словесную перепалку с соперниками.

Манчестер Сити обыграл в рамках первого тура Лиги чемпионов Црвену Звезду (3:1).

Во время игры произошло несколько забавных эпизодов, связанных с перепалкой фанатов команды хозяев и гостей.

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Болельщики Црвены Звезды махали деньгами фанатам "горожан". В ответ на это хозяйские трибуны скандировали: "Мы купим ваш клуб и сожжем его".

Red Star fans wave money at City fans:



The City fans responded with “we’ll buy your club, we’ll burn it down” 😂 pic.twitter.com/BTrX0OVWjB — mcfc lads (@mcfc_lads) September 19, 2023

Напомним, после первого тура Ман Сити возглавляет группу G в Лиге чемпионов, набрав три балла, а Црвена Звезда идет последней.

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