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Фанаты Манчестер Сити: Мы купим Црвену Звезду и сожжем ее

Болельщики "горожан" вступили в словесную перепалку с соперниками.
Сегодня, 17:20
Фанаты Манчестер Сити / Getty Images
Фанаты Манчестер Сити / Getty Images

Манчестер Сити обыграл в рамках первого тура Лиги чемпионов Црвену Звезду (3:1).

Во время игры произошло несколько забавных эпизодов, связанных с перепалкой фанатов команды хозяев и гостей.

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Болельщики Црвены Звезды махали деньгами фанатам "горожан". В ответ на это хозяйские трибуны скандировали: "Мы купим ваш клуб и сожжем его".

Напомним, после первого тура Ман Сити возглавляет группу G в Лиге чемпионов, набрав три балла, а Црвена Звезда идет последней.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Црвена Звезда

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