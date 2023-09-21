Баллак: Манчестер Юнайтед не на уровне Баварии

Экс-полузащитник Баварии Михаэль Баллак считает, что мюнхенцы должны были крупнее побеждать Манчестер Юнайтед.

"Бавария оставила неоднозначное впечатление. Порой не понимаешь, что от них ожидать.

Манчестер Юнайтед не был на одном уровне с Баварией, хотя они хорошо начали матч".

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"Бавария должна была побеждать с более крупным преимуществом, но следует отметить положительный момент – они хорошо реагировали на каждый пропущенный гол", – сказал Баллак в интервью сайту УЕФА.

Напомним, Бавария обыграла Манчестер Юнайтед счетом 4:3 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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