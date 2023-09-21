Фанаты Галатасарая угрожали смертью жене экс-вратаря Ливерпуля, который оскорбил турецкий стадион

В следующий раз Камиль Грабара дважды подумает над словами, которые он будет использовать.

В среду, 20 сентября, в Стамбуле прошел матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Галатасарай и Копенгаген не сумели определить победителя, сыграв вничью 2:2.

Несколько важных сейвов, особенно в первом тайме организовал голкипер датского коллектива Камиль Грабара. И если для фанатов своей команды он был одним из героев, то для фанатов турецкого коллектива он стал самым настоящим врагом.

Как сообщает Daily Mail, супруга экс-голкипера Ливерпуля Доминика Робак стала жертвой угроз со стороны фанатов Галатасарая. Она написала: "В каком мире мы живем. Это ненормально. 300 сообщений с пожеланиями смерти, нет слов".

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Она получила сотни угроз смерти от болельщиков из-за поста ее мужа в социальных сетях.

После матча он опубликовал общую фотографию Копенгагена на футбольном поле, подписав ее словами: "Заслужили все три очка в этом гадюшнике (sh*t hole), но такова жизнь, двигаемся вперед".

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Однако некоторое время спустя он отредактировал пост, заменив "гадюшник" на "д*рьмовая игра".

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Но турецких фанатов было уже не остановить. Они принялись штурмовать как социальные сети Грабары, так и его жены. В итоге голкипер был вынужден закрыть комментарии.

Отметим, что Камиль Грабара принадлежал Ливерпулю с 2016 по 2021 год, однако он выступал лишь за молодежный состав, так и не дебютировав за первую команду "красных".

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