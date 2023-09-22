Английская футболистка умерла в возрасте 27 лет
Причина смерти девушки не сообщается.
Шеффилд Юнайтед сообщил о смерти представительницы женского состава клуба Мэдди Кьюзак.
Девушке было 27 лет. Причина смерти английской футболистки на данный момент остается неизвестной.
Читай также: Фанаты Галатасарая угрожали смертью жене экс-вратаря Ливерпуля, который оскорбил турецкий стадион
"Клуб и семья Мэдди хотели бы сохранить конфиденциальность и не будут давать дальнейших комментариев в это печальное время", - сказано в пресс-релизе "клинков".
Кьюзак была первой, кому удалось сыграть 100 матчей за женскую команду Шеффилда. Также она выступала за Астон Виллу, Бирмингем, Ноттингем Форест и Лестер.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!