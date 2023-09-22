Английская футболистка умерла в возрасте 27 лет

Шеффилд Юнайтед сообщил о смерти представительницы женского состава клуба Мэдди Кьюзак.

Девушке было 27 лет. Причина смерти английской футболистки на данный момент остается неизвестной.

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"Клуб и семья Мэдди хотели бы сохранить конфиденциальность и не будут давать дальнейших комментариев в это печальное время", - сказано в пресс-релизе "клинков".

Кьюзак была первой, кому удалось сыграть 100 матчей за женскую команду Шеффилда. Также она выступала за Астон Виллу, Бирмингем, Ноттингем Форест и Лестер.

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