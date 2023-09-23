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Хави - об игре с Сельтой: Мы смогли вырвать победу благодаря желанию это сделать

Испанец заявил, что его команда выглядела не так хорошо, как в некоторых предыдущих матчах.
Вчера, 22:55
Getty Images
Getty Images

В рамках 6 тура чемпионата Испании Барселона встретилась с Сельтой и победила со счетом 3:2.

Наставник каталонцев Хави поделился мыслями о камбэке, который его команда смогла совершить в концовке встречи. По словам испанца, победа стала возможна только благодаря желанию игроков, которые провели не лучший свой матч.

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"Это был очень трудный камбэк. Мы играли с верой и мужеством, но временами были дезорганизованы.

Циркуляция владения мячом была не такой хорошей, как в последних матчах. Эта победу мы смогли вырвать благодаря тому, что хотели победить", - заявил Хави.

После 6 сыгранных туров у Барселоны 16 очков и она, как минимум, временно вместе с Жироной делит первое место. У Реала, идущего на третьем с 15 пунктами матч в запасе.

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