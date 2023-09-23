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Барселона оформила молниеносный камбек в матче против Сельты

Хави может гордиться своей командой.
Сегодня, 21:39
Барселона - Сельта / Getty Images
Барселона - Сельта / Getty Images

В субботу, 23 сентября, Барселона принимала дома Сельту.

Начинался матч для хозяев весьма неплохо, придавили соперника к воротам, сумели создать опасность, но и Сельта приехала не просто так. На 18-й минуте гости создали первый по-настоящему опасный момент, Тер Штеген перевел на угловой удар Аспаса.

Однако после этого Барса не смогла даже выйти со своей половины поля, развалилась под прессингом и Ларсен открыл счет. До конца тайма команды продолжали угрожать воротам друг друга, но до гола дело не дошло.

Несмотря на то, что во втором тайме игра продолжала быть напряженной и полной моментов с обеих сторон, гол пришлось ждать до 76 минуты, Дувикас удвоил преимущество Сельты.

А через пять минут начался каталонский камбек. На 81-й минуте Феликс крутым пасом вывел Леву на свидание с голкипером, еще черезщ четыре минуты поляк уже вернул интригу в матч, которую снял Канселу на 89-й минуте. 3:2 Барселона побеждает в невероятно тяжелом матче.

Статистика матча Барселона - Сельта шестого тура чемпионата Испании

Барселона - Сельта 3:2

Голы: Левандовски, 81, 86, Канселу, 89 - Ларсен, 19, Дувикас, 76

Ожидаемые голы (xG): 1.45 - 1.41
Владение мячом: 74% - 26%
Удары: 15 - 13
Удары в створ: 6 - 7
Угловые: 2 - 3
Фолы: 10 - 11

Барселона: тер Штеген - Жоау Канселу, Кристенсен (Бальде, 60), Кунде, Алонсо (Ямаль, 46) - Гюндоган, Ромеу (Араухо, 46), де Йонг (Гави, 36) - Жоау Феликс, Ферран Торрес (Рафинья, 72), Левандовски.

Сельта: Вильяр - Мингеса, Старфельт, Нуньес (Родригес, 90), Домингес, Ристич - Де Ла Торре, Бельтран, Бамба (Дотор, 90) - Аспас (Сведберг, 78), Ларсен (Дувикас, 66).

Предупреждения: Кристенсен, 36, Гави, 39 - Нуньес, 43

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