Тен Хаг: Многое было против нас, это как закон Мерфи

Эрик тен Хаг подвел итоги матча против Бернли.

Манчестер Юнайтед наконец прервал серию из поражений, а Андре Онана наконец сохранил ворота сухими. И главный теренр оценил старания своей команды.

По словам тен Хага, сегодня МЮ показал, что умеет бороться за победу, как одна сплоченная команда.

"Меня впечатлили командный дух и то, как игроки сражаются вместе. Атаковали 11 человек – и защищались 11 человек. Они поддерживали друг друга.

Многое было против нас, включая травмы и решения. Как и сегодня. Это как закон Мерфи, согласно которому все складывается против нас. Но нужно бороться и искать возможность перевернуть ситуацию. И это была демонстрация того, что раздевалка едина.

В прошлом сезоне мы лидировали в АПЛ по сухим матчам. Мы играли дисциплинированно и следовали правилам. Когда мы так поступаем, играть против Манчестер Юнайтед тяжело", – сказал главный тренер манкунианцев для BBC.

Ранее матч своей команды прокомментировал и Хави после того, как Барселона совершила невероятный камбек.

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