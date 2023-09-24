Почеттино: Челси уверен в своей игре. Единственное, чего нам не хватает - голы

Аргентинец считает, что его команда может изменить ситуацию.

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино высказался о матче против Астон Виллы со счетом (0:1).

По словам аргентинца, его команда была сильнее до удаления.

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"Я не расстроен, я просто разочарован. Я думаю, что мы были лучшей командой до красной карточки

Команда выложилась, надо работать дальше. Играть вдесятером всегда тяжело, но команда упорно работала.

Нам нужно изменить ситуацию. Единственный способ, который я знаю, - это упорно работать.

Мы уверены в том, как мы выступаем. Единственное, чего нам не хватает - забитые голы. Если мы продолжим упорно работать, мы изменимся", - сказал Почеттино.

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