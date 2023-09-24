Почеттино: Челси уверен в своей игре. Единственное, чего нам не хватает - голы
Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино высказался о матче против Астон Виллы со счетом (0:1).
По словам аргентинца, его команда была сильнее до удаления.
Читай также: "Мы уже сломали его": фанаты Челси смеются с "лимонной" теории успеха Почеттино
"Я не расстроен, я просто разочарован. Я думаю, что мы были лучшей командой до красной карточки
Команда выложилась, надо работать дальше. Играть вдесятером всегда тяжело, но команда упорно работала.
Нам нужно изменить ситуацию. Единственный способ, который я знаю, - это упорно работать.
Мы уверены в том, как мы выступаем. Единственное, чего нам не хватает - забитые голы. Если мы продолжим упорно работать, мы изменимся", - сказал Почеттино.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!