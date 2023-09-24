Болонья - Наполи 0:0: обзор и результат матча чемпионата Италии 24.09.2023
В воскресенье, 24 сентября, в рамках пятого тура Серии А Болонья принимала Наполи. Матч завершился вничью со счетом 0:0.
Команды вели ожесточенную борьбу на поле, не боясь получить при этом желтые или красные карточки. Первый тайм гости могут смело занести в свою копилку, однако голов зрители так и не увидели.
Вторая половины игры была уже более равная, однако свой главный момент Наполи использовать не смог. Виктор Осимхен не реализовал пенальти, из-за чего чемпионы вновь недосчитались очков.
Отметим, неаполитанцы за пять туров уже трижды потеряли очки. Ранее команда потерпела поражение от Лацио и сыграли вничью с Дженоа.
Статистика матча Болонья - Наполи пятого тура чемпионата Англии
Болонья - Наполи 0:0
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 3 - 12
Удары в створ: 1 - 4
Угловые: 5 - 5
Фолы: 14 - 10
Болонья: Скорупски, Пош (Де Сильвестри, 10), Лукуми (Калафьори, 66), Бекема, Кристиансен, Фройлер (Эль-Аззузи, 82), Эбишер, Фергюсон, Карлссон (Орсолини, 82), Ндойе (Салемакерс, 65), Зиркзее.
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера (Мариу Руй, 46), Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Симеоне, Кварацхелия (Элмаз, 76), Распадори (Политано, 67), Осимхен.
Предупреждения: Оливера (6), Эбишер (30), Лоботка (49), Кварацхелия (53), Ндойе (55), Скорупски (72), Фройлер (81), Политано (81).
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