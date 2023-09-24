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Футбол

Ньюкасл уничтожил Шеффилд, установив уникальное достижение

"Сороки" знатно прибили соперника.
Вчера, 21:55
Ньюкасл / Getty Images
Ньюкасл / Getty Images

В воскресенье, 24 сентября, в рамках шестого тура АПЛ Шеффилд принимал Ньюкасл. Гости одержали разгромную победу со счетом 8:0.

В первой половине игры "сороки" трижды поразили ворота соперника, а во втором тайме еще пять мячей залетело в сетку хозяев.

Примечательно, что все голы были забиты разными футболистами. В истории АПЛ это первый случай.

Шеффилд - Ньюкасл 0:8

Голы: Логстафф, 21, Берн, 31, Ботман, 35, Уилсон, 56, Гордон, 62, Альмирон, 68, Гимараэс, 73, Исак, 87

Ранее сообщалось, что Ньюкасл все же переподпишет контракт со своим лидером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл АПЛ Шеффилд Юнайтед

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