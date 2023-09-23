Ньюкасл все же переподпишет контракт со своим лидером

Однако теперь в соглашении с Гимараэшом будут прописаны отступные.

Ньюкасл согласовал новый контракт с Бруно Гимараэшом, пишет Фабрицио Романо.

Ранее, напомним, "сороки" безуспешно пытались продлить своего лидера, даже отказали европейским грандам в трансфере этим летом.

Однако сейчас сторонам удалось найти компромисс. Новый контракт бразильца будет рассчитан до 2028 года, однако теперь в нем будет одно интересеное условие.

Ньюкасл пропишет в контракте Гимараэша 100 млн фунтов отступных. Сделано ли это для того, чтобы отвадить потенциальных покупателей, или же для того, чтобы максимально заработать на будущем трансфере бразильца сказать сложно.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок МЮ присоединился к Аль-Иттихаду.

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