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Бавария собирается быть активной во время зимнего трансферного окна

Мюнхенский коллектив уже определился с теми позициями, которые он постарается усилить.
Сегодня, 13:04
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Мюнхенская Бавария собирается быть очень активной во время будущего зимнего трансферного окна.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker, "ротен" планируют приобрести опорного полузащитника и правого защитника.

Главный тренер Томас Тухель и спортивный директор Кристоф Фройнд постоянно обсуждают кандидатуры потенциальных новичков и планируют следующие шаги, чтобы оптимизировать состав перед важной частью сезона.

Стоит отметить, что Тухель постоянно заявляет о необходимости приобретения опорника. Джошуа Киммих и Леон Горецка, которые временами играют на этой позиции, не устраивают тренера.

Ранее стало известно, что Бавария следит за полузащитником Барселоны - немецкий клуб даже готов побить собственный трансферный рекорд, который был установлен минувшим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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