Санчо отказался от предложения игроков Манчестер Юнайтед извиниться перед тен Хагом

Вингер предпочитает пропускать матчи и играть в видеоигры до поздней ночи, при этом получая зарплату от клуба.

Джейдон Санчо продолжает свою личную войну с главным тренером Манчестер Юнайтед Эриком тен Хагом.

Как сообщает Mirror, Маркус Рэшфорд, Харри Магуайр и Люк Шоу предложили 23-летнему вингеру "проглотить свою гордость" и извиниться перед тренером, что позволило бы ему вернуться в команду.

Однако Санчо отказался от их предложения, считая, что наставник задел его чувства и вывел их противостояние на личный уровень.

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По информации источника, тен Хаг запретил Санчо появляться во всех помещениях для первой команды, включая столовую. Ультиматум остается прежним: игрок должен принести свои извинения.

Футболист остался недоволен таким решением тренера, но все равно отказывается извиняться, предпочитая играть в видеоигры до поздней ночи, после чего опаздывать на тренировки. При этом Санчо также удалил свой аккаунт в Instagram.

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