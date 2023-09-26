Британский ведущий жестко раскритиковал тен Хага

Нидерландец снова стал жертвой Пирса Моргана.

Британский журналист и ведущий Пирс Морган, ставший известным футбольной общественности благодаря интервью с Криштиану Роналду в прошлом году, снова раскритиковал наставника МЮ Эрика тен Хага.

Морган обвинил нидерландского специалиста в том, что ему нравится унижать собственных футболистов.

"Тен Хаг любит унижать своих игроков. В то время, как его собственные тренерские ошибки продолжают унижать Юнайтед, - написал Морган в своем твиттере.

Ten Hag loves to humiliate his players.. whilst his own managerial failings continue to humiliate United. https://t.co/Op3kRavOQK — Piers Morgan (@piersmorgan) September 26, 2023

Отметим, что ранее Джейдон Санчо отказался прекратить свой конфликт с тен Хагом и извиниться перед тренером.

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