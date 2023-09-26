iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Британский ведущий жестко раскритиковал тен Хага

Нидерландец снова стал жертвой Пирса Моргана.
Сегодня, 19:31
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Британский журналист и ведущий Пирс Морган, ставший известным футбольной общественности благодаря интервью с Криштиану Роналду в прошлом году, снова раскритиковал наставника МЮ Эрика тен Хага.

Морган обвинил нидерландского специалиста в том, что ему нравится унижать собственных футболистов.

"Тен Хаг любит унижать своих игроков. В то время, как его собственные тренерские ошибки продолжают унижать Юнайтед, - написал Морган в своем твиттере.

Отметим, что ранее Джейдон Санчо отказался прекратить свой конфликт с тен Хагом и извиниться перед тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

Статьи по теме

Санчо отказался от предложения игроков Манчестер Юнайтед извиниться перед тен Хагом Санчо отказался от предложения игроков Манчестер Юнайтед извиниться перед тен Хагом
Видаль - о конфликте тен Хага с Роналду: С лысыми парнями очень сложно Видаль - о конфликте тен Хага с Роналду: С лысыми парнями очень сложно
Манчестер Юнайтед планирует наградить молодого игрока новым контрактом Манчестер Юнайтед планирует наградить молодого игрока новым контрактом
РБ Лейпциг хочет сохранить арендованного у ПСЖ талантливого игрока РБ Лейпциг хочет сохранить арендованного у ПСЖ талантливого игрока
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Европа20:48
РБ Лейпциг хочет сохранить арендованного у ПСЖ талантливого игрока
Европа20:35
Один из самых перспективных форвардов Европы рассказал, кто является его кумиром
Киберспорт20:31
ESL Pro League Season 18: старт плей-офф - Monte обыграли fnatic, Astralis уступили Eternal Fire
Киберспорт20:25
Monte одолели fnatic и прошли в следующий раунд плей-офф ESL Pro League Season 18
Европа20:05
Реал определился с кандидатурой преемника Анчелотти
Европа20:04
Франция объявила экс-президента федерации футбола Катара в международный розыск
Украина19:40
Матч против Вереса стал для Степаненко 400-м в футболке Шахтера
Европа19:31
Британский ведущий жестко раскритиковал тен Хага
Формула 119:20
Ред Булл пообещал Лоусону место в Формуле 1 в 2025 году
Украина18:59
Шахтер уверенно прошел в следующую стадию Кубка Украины, обыграв Верес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK