"Ни рыба, ни мясо": Экс-форвард Милана высказался о лидере клуба
Антонио Кассано не считает Рафаэля Леау хорошим футболистом.
Бывший нападающий Милана Антонио Кассано поделился мыслями о текущем лидере "россонери" Рафаэля Леау.
По словам итальянца, португальский вингер не является топовым игроком.
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"Леау - ни рыба ни мясо. Напоминает мне Марсьяля.
В Лиге чемпионов нам нужны игроки с индивидуальностью, которые могут зажигать в матчах, но у Милана нет таких", - сказал Кассано.
Отметим, что в текущем сезоне на счету Рафаэля 6 матчей во всех турнирах, где забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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