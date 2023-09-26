"Ни рыба, ни мясо": Экс-форвард Милана высказался о лидере клуба

Бывший нападающий Милана Антонио Кассано поделился мыслями о текущем лидере "россонери" Рафаэля Леау.

По словам итальянца, португальский вингер не является топовым игроком.

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"Леау - ни рыба ни мясо. Напоминает мне Марсьяля.

В Лиге чемпионов нам нужны игроки с индивидуальностью, которые могут зажигать в матчах, но у Милана нет таких", - сказал Кассано.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Рафаэля 6 матчей во всех турнирах, где забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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