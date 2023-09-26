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Игроки клуба АПЛ пожаловались на форму, которую они считают слишком тяжелой, когда она намокает

Спустя десять минут матча футболисты выглядят так, словно они только что вышли из бассейна.
Вчера, 22:50
Леон Бэйли / Getty Images
Леон Бэйли / Getty Images

С каждым годом производители формы стараются делать футбольную униформу более легкой и компактной.

Это особенно заметно, если сравнивать современную форму с той, что носили футболисты двадцать лет назад.

Однако даже в нынешнее время форма не может быть идеальной во всех компонентах, о чем и заявили представители одного английского клуба.

Как сообщает The Telegraph, игроки Астон Виллы пожаловались руководству клуба о не самых удобных качествах формы нынешнего сезона.

Им не нравится то, что после того, как форма намокает, она слишком прилипает к телу, становится слишком тяжелой, что сильно им мешает.

Источник: Getty Images

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Сообщается, что главный тренер Унаи Эмери знает об этой проблеме, и сейчас вилланы работаеют со спортивным производителем Castore, чтобы попытаться найти решение как можно быстрее.

Болельщики также заметили, что футболки быстро намокают и прилипают к игрокам во время матчей из-за пота.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Астон Вилла

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